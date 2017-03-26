Міноборони: біля Краматорська розбився військовий гелікоптер, члени екіпажу загинули

На Донеччині біля населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2, члени екіпажу загинули.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, за однією з попередніх версій, падіння сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

У Міноборони зазначають, що для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.

За фактом падіння гелікоптера призначено розслідування, додають у відомстві.