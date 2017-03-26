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26 Березень 2017, Київ 17:45
Новини | Події

Міноборони: біля Краматорська розбився військовий гелікоптер, члени екіпажу загинули

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На Донеччині біля населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2, члени екіпажу загинули.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони, за однією з попередніх версій, падіння сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

У Міноборони зазначають, що для з’ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу Антитерористичної операції.

За фактом падіння гелікоптера призначено розслідування, додають у відомстві.

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