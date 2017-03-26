Навальний: всі співробітники Фонду боротьби з корупцією з московського офісу затримані

У Росії в Москві поліція затримала всіх співробітників Фонду боротьби з корупцією, які перебували в московському офісі організації. Їх везуть у відділок поліції. Про це повідомив російський опозиціонер Олексій Навальний, якого також раніше затримали силовики.

Раніше в офісі ФБК вимкнули електрику, онлайн-трансляція антикорупційних мітингів по всій Росії припинилася. Як повідомив соратник глави фонду Навального Леонід Волков, в будівлю прийшли співробітники поліції з питанням, чи була трансляція санкціонована.

У неділю поліція евакуювала будівлю, де розташований ФБК, через загрозу вибуху. В офіс зайшли кінологи з собакою для пошуку вибухового пристрою, бомбу знайти не вдалося. Волков зазначив, що для продовження трансляції фонд готовий використовувати резервну студію.

Антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити. На акції в Москві поліція затримала кілька сотень активістів, які прийшли на мітинг проти корупції. Серед затриманих – кореспондент британської газети The Guardian.

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний у своєму twitter повідомив, що зараз він перебуває у відділку поліції, наразі «нічого не оформлено».