У Росії в Москві поліція затримала понад 500 активістів – ЗМІ

У Москві на Пушкінській площі поліція затримала понад 500 активістів, які прийшли на мітинг проти корупції, повідомляє російська інформаційна агенція «ТАСС».

За даними поліції, в акції беруть участь близько восьми тисяч людей, активісти повідомляють про 20 тисяч.

Пушкінську площу оточили силовики. Активісти заявляють, що поліція використовує кийки.

За даними ОВД-Інфо, в Москві на акціях проти корупції затримали 358 людей, в Санкт-Петербурзі –34, а у Нижньому Новгороді – 24 людини.

Раніше поліція затримала в центрі Москви опозиціонера Олексія Навального, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Політик закликав своїх прихильників продовжити «прогулянку» проти корупції.

Антикорупційні мітинги проходять 26 березня по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.