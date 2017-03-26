Штаб АТО: на Донбасі поранені четверо українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені четверо українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики 50 раз обстріляли позиції українських військових, зокрема з використанням важкого озброєння.

За повідомленням, на маріупольському напрямку сепаратисти обстріляли позиції військових поблизу Водяного з артилерійських систем 122 калібру, опорні пункти біля Гнутового та Водяного бойовики обстрілювали з мінометів 120 та 82 калібру, також застосовували танки під час обстрілів біля Новотроїцького і Широкина.

У штабі зазначають, що на донецькому напрямку позиції українських військових біля Троїцького проросійські бойовики обстріляли з артилерійських систем 152 калібру, а також з мінометів 120 та 82 мм, а опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського – зі 120-міліметрових мінометів.

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських силовиків в обстрілах 25 березня околиць Донецька, Докучаєвська, Ясинуватої, села Саханка, населеного пункту Пікузи (колишнє Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби тричі порушили режим тиші.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.