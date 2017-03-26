Іран заявив про застосування санкцій щодо 15 американських компаній за їхню ймовірну підтримку Ізраїлю і його «терористичних дій», повідомляє державне інформаційне агентство IRNA.

Рішення, яке є в значній мірі символічним, оскільки вказані фірми не мають бізнес-зв’язків з Іраном, оприлюднене через два дні після того, як США оголосили про санкції стосовно груп і окремих осіб, причетних до збройної програми Ірану.

У заяві МЗС Ірану зазначається, що компаніям заборонене укладання будь-яких угод з іранськими фірмами і що колишні та нинішні керівники цих компаній не матимуть право на отримання візи.

Ці санкції спрямовані проти фірм, які надають зброю і спорядження в Ізраїль «для використання проти палестинців», повідомляє інформагентство IRNA.

Іран раніше заявляв, що посилення неядерних санкцій порушує норми ядерної угоди 2015 року, укладеної Тегераном зі світовими державами.

У лютому адміністрація Дональда Трампа ввела санкції щодо 25 фізичних та юридичних осіб в Ірані. У Білому домі це назвали лише «першими кроками» у відповідь на повторне випробування Іраном балістичних ракет.