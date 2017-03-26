У Чехії біля посольства Росії відбувається мітинг проти корупції.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в акції беруть участь близько 200 людей, переважно студенти, молодь.

Посольство охороняють чеські поліцейські.

Сьогодні антикорупційні мітинги відбуваються по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Москві поліція затримала понад 500 активістів, серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Також повідомляється про затримання учасників антикорупційних мітингів і в інших російських містах.