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26 Березень 2017, Київ 20:50
Новини | Події

Міноборони: у результаті аварії гелікоптера біля Краматорська загинули 5 людей

Військовий гелікоптер, ілюстративне фото

Військовий гелікоптер, ілюстративне фото

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На Донеччині у результаті аварії гелікоптер Мі-2 поблизу Краматорська, за попередніми даними, загинули п’ять людей Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, аварія сталася після 15:00.

«За попередньою інформацією, маємо 5 загиблих. Це троє членів екіпажу і два пасажири», – сказав Мотузяник.

Зараз на місці працюють рятувальники і офіцери штабу АТО.

У Міноборони раніше сьогодні повідомили, що біля населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2, за однією з попередніх версій, падіння сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

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