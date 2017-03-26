Міноборони: у результаті аварії гелікоптера біля Краматорська загинули 5 людей

На Донеччині у результаті аварії гелікоптер Мі-2 поблизу Краматорська, за попередніми даними, загинули п’ять людей Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, аварія сталася після 15:00.

«За попередньою інформацією, маємо 5 загиблих. Це троє членів екіпажу і два пасажири», – сказав Мотузяник.

Зараз на місці працюють рятувальники і офіцери штабу АТО.

У Міноборони раніше сьогодні повідомили, що біля населеного пункту Малинівка, що неподалік Краматорська, розбився військовий гелікоптер Мі-2, за однією з попередніх версій, падіння сталось внаслідок зіткнення з лінією електропередач.