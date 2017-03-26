Росія: Навального затримали до розгляду справи, суд завтра

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого сьогодні затримали силовики в ході антикорупційного мітингу в Москві, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення. Про це повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.

Сьогодні у низці міст Росії відбулися антикорупційні мітинги. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Москві поліція затримала понад 500 активістів, серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Також повідомляється про затримання учасників антикорупційних мітингів і в інших російських містах.