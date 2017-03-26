США і ЄС засуджують затримання учасників акції з нагоди Дня Волі в Мінську

США і Європейський союз засуджують затримання учасників акції в Мінську 25 березня.

«США з глибоким занепокоєнням відзначають протидію влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди Дня волі. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і низки журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями», – йдеться в заяві, опублікованій 25 березня на сайті посольства США в Білорусі.

США закликають уряд Білорусі забезпечити право громадян на проведення мирних зібрань відповідно доміжнародних зобов’язань.

У Євросоюзі зазначають, що таке придушення свободи слова і зібрань суперечить заявленій Білоруссю політиці демократизації і її міжнародним зобов’язанням.

«Всі недавно затримані мирні громадяни повинні бути негайно звільнені. Кроки, зроблені Білоруссю до забезпечення універсальних фундаментальних свобод, верховенства права і прав людини, залишаться основою до формування відносин Європейського союзу з цією країною», – йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків від 25 березня.

У Євросоюзі також наголошують, що застосування сили проти учасників мирних протестів не може бути виправданим за жодних обставин.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що дії правоохоронців під час акцій в Мінську 25 березня були абсолютно адекватними, і зауважили, що ця акція мала несанкціонований характер.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.