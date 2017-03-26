В ОБСЄ закликали Білорусь утриматися від придушення свободи вираження думок

В Організації з безпеки і співпраці в Європі закликали Білорусь утриматися від придушення інакомислення і свободи вираження думок.

«Після вчорашніх подій і подій останніх днів я знову закликаю білоруську владу утриматися від використання будь-якої форми санкцій або надмірної сили для придушення інакомислення і законного права на свободу вираження думок», – йдеться у заяві директора Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Міхаеля Ґеорґа Лінка.

Він засудив невиправдане застосування сили з боку білоруської влади проти мирних демонстрантів у Мінську та інших містах країни.

Директор Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ зауважив, що затримання і невиправдане застосування сили проти демонстрантів, а також щодо правозахисників та журналістів викликають серйозну занепокоєність.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. США і ЄС засудили затримання учасників акції в Мінську.