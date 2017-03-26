Харківська ОДА: розмінування в Балаклії завершене

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявляє, що розмінування в Балаклії та населених пунктах району завершене.

«Розмінування в Балаклії та населених пунктах Балаклійського району завершено! Всього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів. В Балаклії працює комісія з ліквідації наслідків надзвичайної події», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Світлична також повідомила, що проводиться експертна оцінка пошкоджень житлового фонду та об’єктів соціальної інфраструктури, визначаються масштаби руйнувань.

За її словами, ремонтні бригади вже розпочали роботи щодо відновлення пошкоджених житлових будівель.

За даними віце-прем’єра – міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка, у Балаклії зафіксовано пошкодження 243 будівель.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.