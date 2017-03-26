Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
26 Березень 2017, Київ 22:20
Новини | Події

У Києві провели акцію солідарності з затриманими в Мінську

Акція солідарності біля посольства Білорусі у Києві, 26 березня 2017 року

Акція солідарності біля посольства Білорусі у Києві, 26 березня 2017 року

Дивитись коментарі

У Києві біля посольства Білорусі провели акцію солідарності з затриманими в Мінську.

В акції взяли участь представники низки громадських організацій, білоруси, які проживають в Україні.

На акції прозвучали вимоги до міжнародних структур вплинути на білоруську владу і звільнити, як стверджують активісти, політичних в’язнів.

Подібні акції сьогодні відбулися в Харкові, Львові та Одесі.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. США і ЄС засудили затримання учасників акції в Мінську.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG