У Києві провели акцію солідарності з затриманими в Мінську

У Києві біля посольства Білорусі провели акцію солідарності з затриманими в Мінську.

В акції взяли участь представники низки громадських організацій, білоруси, які проживають в Україні.

На акції прозвучали вимоги до міжнародних структур вплинути на білоруську владу і звільнити, як стверджують активісти, політичних в’язнів.

Подібні акції сьогодні відбулися в Харкові, Львові та Одесі.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання. США і ЄС засудили затримання учасників акції в Мінську.