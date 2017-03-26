У Москві порушили кримінальну справу про напад на поліцейського

Слідчий комітет порушив кримінальну справу після нападу на поліцейського під час антикорупційного мітингу в Москві. Про це повідомила представник московського управління відомства Юлія Іванова.

За її словами, 33-річному поліцейському невідомі завдали кілька ударів невстановленим предметом по голові.

Справу порушили за статтею «замах на життя співробітника правоохоронних органів», розслідування буде проводити Головне слідче управління Слідчого комітету.

Сьогодні антикорупційні мітинги відбулися по всій Росії. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Москві поліція затримала кілька сотень активістів, серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії. Також повідомлялося про затримання учасників антикорупційних мітингів і в інших російських містах.