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26 Березень 2017, Київ 23:50
Новини | Події

У Дніпрі затримали фуру з львівським сміттям – активісти

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У Дніпрі активісти разом з поліцією затримали фуру з львівським сміттям. Інформацію про це в неділю оприлюднили громадські активісти.

Як поінформував активіст громадської організації «Рух «Вільна доля» Вадим Мірошник, у накладній, яку показав водій фури, відправником сміття значилось львівське підприємство, а одержувачем – київське, а пунктом розвантаження зазначено сміттєвий полігон «Правобережний» у Дніпрі.

У патрульній поліції Дніпра Радіо Свобода підтвердили факт зупинки фури. За даними правоохоронців, авто супроводили на штраф майданчик.

Минулого тижня на Дніпропетровщині в Криничанському районі поліція виявила несанкціоноване скидання сміття зі Львова на сміттєзвалищі райцентру. За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 Кримінльного кодексу - забруднення землі. Як поінформували в поліції, сміття привезли двома автівками з причепом.

Львівські фури з вересня 2016 року затримують на Дніпропетровщині. У кожному випадку санепідемслужба складає акти про порушення санітарних норм, а поліція супроводжує за межі області.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

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