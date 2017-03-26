Штаб: внаслідок обстрілу біля Авдіївки загинули 3 військових

У штабі АТО заявляють, що внаслідок обстрілу опорного пункту біля Авдіївки загинули троє військових Збройних сил України.

Як повідомляє прес-центр штабу, обстріл позицій українських військових вівся з мінометів калібру 120 міліметрів.

У штабі зазначають, що протягом дня на різних напрямках підтримувані Росією бойовики застосовували артилерію калібру 152 та 122 міліметри, переносний реактивний комплекс «Град-П».

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських силовиків в обстрілах 25 березня околиць Донецька, Докучаєвська, Ясинуватої, села Саханка, населеного пункту Пікузи (колишнє Комінтернове). В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби тричі порушили режим тиші.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.