На виборах в Болгарії перемагає партія екс-прем’єра Борисова – екзит-поли

У Болгарії на дострокових парламентських виборах перемагає прозахідна партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) колишнього прем’єр-міністра Бойко Борисова, свідчать дані екзит-полів.

За даними екзит-полів Alpha Research, за партію ГЕРБ проголосували 32,2 відсотків виборців, за соціалістів – 28,4 відсотків.

Інше опитування, проведене Gallup International Balkan, свідчить, що ГЕРБ підтримали 32,8 відсотка виборців, соціалістів – 28,4 відсотка.

Якщо офіційні результати, які будуть оприлюднені 27 березня, підтвердять результати опитувань, у Борисова буде мандат на формування третього кабінету міністрів.

Економіка Болгарії в значній мірі залежить від Росії. Країна отримує 90 відсотків свого природного газу з Росії і все паливо для застарілих АЕС. Лідер соціалістів Корнелія Нінова закликала до зняття санкцій ЄС проти Росії, які були введені після анексії Криму в 2014 році.