Росія: затриманих співробітників Фонду боротьби з корупцією залишили на ніч у поліції

Співробітників Фонду боротьби з корупцією (ФБК), затриманих 26 березня в офісі, залишили на ніч у відділі поліції. Про це повідомила прес-секретар Олексія Навального Кіра Ярмиш.

Також до ранку 27 березня в відділку поліції залишиться засновник ФБК Олексій Навальний, його затримали в центрі Москви, коли він вийшов на акцію проти корупції.

Співробітники ФБК вели інтернет-трансляцію про масові акціїпроти корупції, які відбулися в Росії 26 березня.Серед затриманих – керівник виборчого штабу Олексія Навального Леонід Волков, якого підозрюють в екстремізмі.

Масові акції проти корупції, приводом для яких стало розслідування ФБК про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва, відбулися в десятках міст Росії.

За даними правозахисного порталу ОВС-Інфо, в Москві на акції проти корупції затримано понад 880 людей, частину з них відпустили. На затриманих складають адміністративні протоколи про порушення порядку проведення мітингів і про непокору співробітникам поліції.