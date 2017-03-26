Партія Меркель перемагає на виборах до земельного парламенту в Саарі

Партія «Християнсько-демократичний союз» канцлера Анґели Меркель зміцнила свої позиції на ключових державних виборах цього року.

Голосування 26 березня до земельного парламенту в західному штаті Саар відкриває серію виборчих кампаній в Німеччині в цьому році.

Екзит-поли національного мовника ARD свідчать, що християнські демократи збільшують свою підтримку до 41 відсотка, порівняно з 35,2 відсотка. Водночас опозиційні соціал-демократи втратили підтримку.



26 березня відбулися земельні вибори у Саар, вони мають продемонструвати перспективи зміцнення позицій німецького канцлера на національних виборах цього року.

Зростаюча хвиля ксенофобії, викликана гнівом через імміграційну політику Меркель, зміцнює позиції правої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD).

Меркель буде балотуватися на парламентських виборах, щоб здобути четвертий термін на посаді голови уряду. Анґела Меркель є канцлером Німеччини з 2005 року.