У російському Саратові повідомляють про зникнення заявника мітингу проти корупції

У Росії в Саратові повідомляють про зникнення заявника антикорупційного мітингу Сергія Рижова.

Він був затриманий після акції, доставлений у відділок поліції, де щодо нього порушили адміністративну справу за організацію несанкціонованого масового заходу. Справу направили до суду, однак самого активіста в суд не доставили, наразі доля активіста невідома.

Поліцейські наполягають, що у відділку його немає.

Крім Рижова, саратовські активісти не можуть отримати інформацію про місце перебування також затриманих координатора штабу Олексія Навального в області Ельнура Байрамова і активіста Сергія Окунева.

Також до відділку поліції був доставлений журналіст Олександр Нікішин, звинувачений в непокорі законному розпорядженню співробітника поліції. У відділку йому стало погано, він був госпіталізований з діагнозом «гіпертонічний криз». Після надання медичної допомоги його знову повернули до відділу поліції.

У Саратові на мітинг проти корупції прийшли близько трьох тисяч людей. Акція пройшла без інцидентів, але після поліція затримала організаторів і активістів, які вели трансляції заходу в соцмережах.

26 березня у низці міст Росії відбулися антикорупційні мітинги. Протести пов’язані з публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією про незадекларовану нерухомість глави уряду Дмитра Медведєва. У більшості міст акції не вдалося узгодити.

Повідомлялося про затримання учасників цих протестів, зокрема, у Москві поліція затримала кілька сотень активістів. Серед затриманих – опозиціонер Олексій Навальний, який організував мітинг в Москві і закликав провести аналогічні мітинги по всій Росії.