Минулої доби на Донбасі 3 військових загинули, 8 поранені – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО вранці 27 березня повідомили, що підтримувані Росією бойовики здійснили минулої доби 88 обстрілів на Донбасі, в результаті яких троє українських військовослужбовців загинули і восьмеро були поранені. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Найбільша кількість обстрілів була зафіксована на маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем калібру 122 міліметри, зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, важке озброєння бойовики використовували на донецькому напрямку і на Луганщині.

З «Градів» бойовики обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки, повідомили українські військові.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах повідомили про обстріли з боку ЗСУ околиць Донецька. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона напередодні обстріляла селище молодіжне.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.