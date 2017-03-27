Проросійські соціалісти визнали поразку на виборах у Болгарії

Відповідно до попередніх результатів виборів на парламентських виборах у Болгарії, що відбулися 26 березня, прозахідна партія екс-прем’єра Бойко Борисова здобула перемогу, тоді як проросійська Соціалістична партія визнала свою поразку.

У перші години підрахунку голосів партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЕРБ) Борисова набрала понад 33%, тоді як Болгарська соціалістична партія (БСП) – понад 27 відсотків. Ці цифри збігаються з даними опитувань на виході з дільниць, здійсненими соціологами Alpha Research та Gallup International.

Лідер соціалістів Корнелія Нінова визнала поразку своєї партії на виборах 26 березня.

«Ми хочемо привітати переможців – ГЕРБ. Якщо вони не зможуть сформувати уряд і ми отримаємо мандат, то ми будемо намагатися сформувати болгарський уряд», – додала вона.

Попри її симпатії до Москви, Нінова сказала, що буде підтримувати членство в ЄС і НАТО.

Крім того, до болгарського парламенту, як виглядає, потрапляє альянс «Об'єднані патріоти», у якого понад 9% голосів виборців, а також партія етнічних турків «Рух за права і свободи» (більш ніж 8%). Популістська партія «Воля» на початку підрахунку голосів мала приблизно 4%.

Якщо результати голосування будуть підтверджені ЦВК офіційно, Бойко Борисов матиме мандат на формування свого третього уряду. Йому потрібно буде сформувати коаліцію з дрібними партіями, щоб мати владу.

Партія ГЕРБ, як очікується, продовжуватиме політику більш міцних зв’язків із Заходом, в той час як соціалісти, швидше за все, продовжуватимуть наполягати на зближенні з Москвою.

Однак Борисову все одно доведеться лавірувати між Сходом і Заходом, щоб не допустити нестабільності в країні, економіка якої досі значною мірою залежить від Росії.

Болгарія планує взяти на себе головування в ЄС з 1 січня 2018 року.