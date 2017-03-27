Прокуратура Південної Кореї запросила ордер на арешт екс-президента Пак Кин Х’є

Прокуратура Південної Кореї вирішила домагатися арешту усуненої з посади президента Пак Кин Х’є, обвинуваченої в причетності до корупційного скандалу.

Прокурори 27 березня заявили, що Пак Кин Х’є «зловживала своєю величезною владою і статусом в якості президента» для отримання хабарів і витоку «конфіденційної інформації про державні справи». «Це серйозні питання», – підсумувала прокуратура в своїй заяві.

Центральний районний суд Сеула наразі не коментував прохання прокуратури. Суд, як очікується, спочатку дозволить допит екс-президента, перш ніж визначити, чи слід видавати ордер на її арешт.

Пак була усунена з посади президента Південної Кореї 10 березня після того, як Конституційний суд схвалив рішення про імпічмент президента країни через корупційний скандал. Це рішення суду відкрило шлях до можливої кримінальної справи проти Пак Кин Х’є.

Політичний скандал навколо Пак Кин Х’є розгорівся в жовтні 2016 року, коли в пресі з’явилися відомості про вплив на главу держави з боку її подруги Чхве Сун Сіль. Пак Кин Х’є звинувачують у зловживанні службовим становищем і сприянні Чхве Сун Сіль у вимаганні грошей у південнокорейських компаній. Сама вона неодноразово вибачалася за скандал, заперечувала вчинення будь-якого кримінального злочину.

65-річний політик була першою в Південній Кореї жінкою на цій посаді, вона виграла вибори у 2012 році. Її усуненню з посади передували масові демонстрації з вимогою відставки.