Підтримувані коаліцією сили вибили з-під контролю ісламістів ключову авіабазу на півночі Сирії

Підтримуваний США курдсько-арабський альянс (відомий як «Сирійські демократичні сили») в північній Сирії повідомляє, що вибив бойовиків угруповання «Ісламська держава» зі стратегічної авіабази, яка була місцем масових вбивств, здійснених ісламістами, в 2014 році.

«Сирійські демократичні сили повністю контролюють військовий аеропорт Табка, а операції з очищення та розмінування тривають, щоб повністю гарантувати безпеку аеропорту», – заявив представник альянсу Талал Селло.

За його словами, аеропорт тепер можна використовувати як стартовий майданчик для атаки на прилеглу греблю, яку утримають ісламісти.

Бойовики попередили 26 березня, що греблю може прорвати після повітряних ударів військових літаків коаліції.

Представники коаліції, у в свою чергу, заявили, що бійці «Сирійських демократичних сил» контролюють водоскид на північ від греблі, який може бути використаний для «полегшення тиску на греблю, якщо це буде необхідно».

ООН раніше попереджала про можливі катастрофічні наслідки від повені в Сирії через руйнування греблі Табка.

Наразі літаки і спецназ США забезпечують авіаційну і наземну підтримку бійцям «Сирійських демократичних сил», які наближаються до Ракки, міста, що розташоване за 40 кілометрів від греблі.

Курдсько-арабська альянс намагається оточити Ракку, останній опорний пункт бойовиків у Сирії, перш ніж напасти на місто.

У деяких місцях вони знаходяться за 8 кілометрів від міста, хоча більшість військ – за 18-29 кілометрів звідти, кажуть чиновники.

Авіабаза в Табці була захоплена бойовиками в серпні 2014 року.

Угруповання «Ісламська держава», яке було звинувачене в численних звірствах в сфері прав людини, повідомило, що вбило на базі близько 200 солдатів сирійського уряду, а потім поширило відео про вбивства.

Ісламісти, які захопили більшу частину території Сирії та Іраку в 2014 році, тепер зосереджені на двох фронтах – навколо Ракки і в Мосулі.

Понад 320 тисяч людей загинули в Сирії від початку конфлікту в березні 2011 року.