На технічній території арсеналу в Балаклії ще є поодинокі вибухи – ДСНС

На технічній території арсеналу в Балаклії Харківської області спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності. Про це йдеться в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій вранці 27 березня.

«Для локалізації та ліквідації осередків загоряння залучено три пожежні танки, три інженерні машини розгородження та три пожежні автомобілі Міноборони», – йдеться в повідомленні.

У рятувальній службі також підтвердили інформацію Харківської ОДА про те, що відучора територію міста Балаклія та ще 9 населених пунктів, які потрапили в зону надзвичайної ситуації, очистили від вибухонебезпечних предметів.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.