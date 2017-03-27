У Бахрейні повідомили про викриття «терористичного» осередку, що планував атаки на чиновників

Влада Бахрейну повідомила, що викрила «терористичний» осередок з 14 осіб, підозрюваний у збройній атаці на автобус у лютому та плануванні нападів з метою вбивства високопоставлених урядовців.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну 26 березня повідомило, що окремі члени групи пройшли підготовку в таборах іранського «Корпусу вартових ісламської революції», іракського осередку шиїтського воєнізованого угруповання «Хезболла» та безпосередньо в Бахрейні.

У МВС також заявили, що у затриманих вилучили зброю та вибухівку.

Повідомляється, що членів групи фінансували і контролювали два бахрейнці, що прибули з шиїтського Ірану.

Бахрейн потерпає від заворушень з березня 2011 року, коли сунітська влада придушила шиїтські протести за демократичні реформи.

Бахрейн є стратегічним союзником США, тут розміщується 5-й флот американських ВМС. Країна населена переважно шиїтами, які висловлюють претензії про порушення їхніх прав з боку сунітської влади.