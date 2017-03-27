ОПЕК, Росія і ще декілька країн заявили про готовність до подальшого скорочення виробництва нафти

ОПЕК і кілька країн-виробників нафти, що не входять до картелю, на зустрічі в Кувейті заявили, що погодилися розглянути питання про продовження угоди щодо скорочення постачання нафти на 6 місяців.

У заяві від 26 березня йдеться, що об'єднаний комітет звернувся до секретаріату ОПЕК з проханням проаналізувати умови ринку і повідомити у квітні, чи варто пролонгувати добровільне скорочення виробництва.

ОПЕК і 11 інших провідних виробників, в тому числі Росії, в грудні домовились про скорочення загального обсягу виробництва нафти близько на 1,8 мільйона барелів на день протягом перших шести місяців поточного року через сподівання на зростання світових цін на нафту.

На думку аналітиків, відсутність твердого рішення про продовження терміну скорочень може призвести до зниження цін на нафту.

Ціни на нафту досягли свого цінового максимуму у понад 100 доларів за барель в середині 2014 року, перш ніж упасти до 30-ти доларів на початку 2016 року.

Після укладення угоди в грудні ціни на сиру нафту зросли до понад 50 доларів за барель. Наразі ціна коливається в межах 48-ми.

Сполучені Штати не є частиною договору щодо скорочення виробництва нафти.