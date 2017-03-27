Порошенко не підтримає Трудовий кодекс без антидискримінаційних норм – Цеголко

Президент України Петро Порошенко не підпише новий Трудовий кодекс без антидискримінаційних поправок, повідомив речник президента Святослав Цеголко на сторінці у Facebook.

«Президент не допустить ревізії зобов'язань України, які ми реалізували для отримання безвізового режиму. Рішення парламентського комітету вилучити з проекту нового Трудового кодексу так звані антидискримінаційні норми глава держави вважає помилковим і навіть провокативним», – повідомив Цеголко.

За його словами, президент запевнив західних партнерів, що така позиція комітету не знайде його підтримки і підтримки парламенту.

15 березня парламентський комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув на засіданні проект Трудового кодексу і рекомендував його до остаточного ухвалення, хоча раніше громадськість висловила низку заперечень щодо положень документа. Йдеться, зокрема, про вимогу недопущення дискримінації жінок, порушення принципу рівності прав і можливостей, обмеження прав працівників залежно від гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації тощо.

5 листопада 2015 року Верховна Рада в першому читанні ухвалила новий Трудовий кодекс. За це проголосували 258 депутатів. Тоді народні обранці не підтримали поправку щодо заборони дискримінації у трудовій сфері, озвучену депутатом Іриною Геращенко. Ця поправка була однією з ключових вимог щодо безвізового режиму з Євросоюзом.