ЗВТ і транспортний коридор у рамках ГУАМ обговорюють на саміті організації в Києві

У Києві розпочався саміт країн-учасниць Організації за демократію й економічний розвиток ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова), головними темами якого в уряді називають повномасштабну реалізацію договору з вільної торгівлі і транспортний коридор в рамках ГУАМ.

«Є прогрес по підготовці протоколів по вільній торгівлі. Закликаю Мінекономіки наших країн бути більш рішучими і підписати необхідні документи», – написав у Twitter прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Крім того, за його словами, ГУАМ необхідно реалізувати програму співпраці з Японією і підготувати програму співпраці із США і Вишеградською четвіркою (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія).

За результатами засідання 27 березня в Києві передбачається підписання документів делегаціями Грузії, України, Азербайджану і Молдови.

До Києва на саміт, ініційований українським прем’єром Володимиром Гройсманом, прибули голова уряду Грузії Георгій Квірікашвілі, прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп і віце-прем’єр уряду Азербайджану Ісмет Дурсун огли Абасов. Всі вони після переговорів та підписання документів також мають взяти участь в бізнес-форумі ГУАМ в приміщенні Дипломатичної академії в Києві.

Цього року ГУАМ виповнюється 20 років. За цей час вона чисельно розширювалась до п’яти держав, але Узбекистан, увійшовши в 1999 році і перетворивши ГУАМ на ГУУАМ, вийшов в 2005 році. ГУАМ є єдиною міжнародною організацією зі штаб-квартирою в Києві, і від початку цю організацію розглядали як вияв українського лідерства на пострадянському просторі.