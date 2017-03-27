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27 Березень 2017, Київ 13:22
Новини | Події

Поліція: підозрюваного у викраденні маршрутки і поранення поліцейського в Києві затримали

Поліцейські біля викраденої маршрутки, Київ, 2 березня 2017 року

Поліцейські біля викраденої маршрутки, Київ, 2 березня 2017 року

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Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє про затримання чоловіка, підозрюваного у викраденні маршрутки і пораненні поліцейського в Києві 2 березня.

«Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові (Київська область – ред.)», – написав у Twitter голова Нацполіції України Сергій Князєв.

За його словами, підозрюваним є 29-річний житель Київської області, раніше звільнений з ув’язнення за «законом Савченко».

Подробиці в поліції пообіцяли надати згодом.

2 березня в поліції повідомили, що в Дніпровському районі Києва чоловік викрав маршрутне таксі, застосувавши зброю. Під час спроби затримання він протаранив легковий автомобіль, поранив поліцейського, заявляли поліцейські. Після цього чоловік, залишивши маршрутку, втік.

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