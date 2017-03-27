Поліція: підозрюваного у викраденні маршрутки і поранення поліцейського в Києві затримали

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє про затримання чоловіка, підозрюваного у викраденні маршрутки і пораненні поліцейського в Києві 2 березня.

«Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові (Київська область – ред.)», – написав у Twitter голова Нацполіції України Сергій Князєв.

За його словами, підозрюваним є 29-річний житель Київської області, раніше звільнений з ув’язнення за «законом Савченко».

Подробиці в поліції пообіцяли надати згодом.

2 березня в поліції повідомили, що в Дніпровському районі Києва чоловік викрав маршрутне таксі, застосувавши зброю. Під час спроби затримання він протаранив легковий автомобіль, поранив поліцейського, заявляли поліцейські. Після цього чоловік, залишивши маршрутку, втік.