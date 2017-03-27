Країни-члени ГУАМ домовилися про взаємне визнання митних процедур

Представники країн-учасниць Організації за демократію й економічний розвиток ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) домовилися про взаємне визнання деяких митних процедур.

Відповідний протокол про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ, підписали представники країн організації на саміті в Києві 27 березня.

Перед підписанням документа прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив: «Важливо, що ми підпишемо сьогодні документ, який визначатиме поглиблення нашої співпраці між митними органами. Безумовно, коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, у нас має бути дуже якісно побудована робота наших митних органів. І цей протокол, мені здається, буде дуже хорошим кроком, коли ми в співпраці визнаватимемо митні процедури наших країн».

За словами прем’єра України, взаємне визнання митних процедур сприятиме зростанню торгівлі між країнами.

Саміт ГУАМ відкрився 27 березня в Києві. Головними темами зустрічі в уряді назвали повномасштабну реалізацію договору з вільної торгівлі і транспортний коридор в рамках ГУАМ.

Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ із участю Грузії, України, Азербайджану і Молдови була заснована 1997 року. Із 1999 по 2005-й до організації також входив Узбекистан, і тоді вона звалася ГУУАМ. Але це об’єднання так і не стало постійно активною міжнародною організацією, переживши кілька сплесків активності і періодів застою.