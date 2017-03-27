ГПУ оголосила в розшук ще одного російського генерала через конфлікт на Донбасі

Генеральна прокуратура України повідомляє, що оголосила у розшук російського генерала Олексія Завізьона через його роль у збройному конфлікті на сході України.

За повідомленням, Головна військова прокуратура підозрює командувача 41 загальновійськової армії Центрального військового округу збройних сил Росії за статтями «умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків», «ведення агресивної війни», «участь у терористичній організації».

У ГПУ заявляють, що Завізьона «обґрунтовано підозрюють» у тому, що він у період з лютого по липень 2015 року командував групою бойовиків й організовував обстріли позицій українських військових.

Як заявили в прокуратурі, слідчі готують клопотання про надання дозволу на затримання російського генерала.

У серпні 2016 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив про оголошення підозри у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України 18 високопосадовцям Росії, зокрема міністру оборони Сергію Шойгу, заступнику міністра оборони Дмитру Булгакову, начальнику Генерального штабу збройних сил Росії Валерію Герасимову.

За даними Міноборони України, станом на 20 березня від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені – понад 9,4 тисячі.