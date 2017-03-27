Міноборони: 5 офіцерів ЗСУ загинули внаслідок катастрофи гелікоптера 26 березня

Внаслідок катастрофи гелікоптера Мі-2 поблизу Краматорська на Донеччині 26 березня загинули п’ятеро офіцерів Збройних сил України, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора поблизу села Малинівка, неподалік від Краматорська зазнав авіакатастрофи військовий вертоліт Мі-2. Троє членів екіпажу і двоє пасажирів загинули. Всі п’ятеро загиблих – офіцери Збройних сил України», – сказав він.

За словами Лисенка, встановлено, що причиною падіння гелікоптера стало зіткнення з лінією електропередач.

Напередодні в Міноборони повідомляли про падіння військового гелікоптера і загибель п’яти людей, що були на борту.