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27 Березень 2017, Київ 14:49
Новини | Події

Міноборони: 5 офіцерів ЗСУ загинули внаслідок катастрофи гелікоптера 26 березня

За словами Андрія Лисенка, встановлено, що причиною падіння стало зіткнення гелікоптера з лінією електропередач

За словами Андрія Лисенка, встановлено, що причиною падіння стало зіткнення гелікоптера з лінією електропередач

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Внаслідок катастрофи гелікоптера Мі-2 поблизу Краматорська на Донеччині 26 березня загинули п’ятеро офіцерів Збройних сил України, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Вчора поблизу села Малинівка, неподалік від Краматорська зазнав авіакатастрофи військовий вертоліт Мі-2. Троє членів екіпажу і двоє пасажирів загинули. Всі п’ятеро загиблих – офіцери Збройних сил України», – сказав він.

За словами Лисенка, встановлено, що причиною падіння гелікоптера стало зіткнення з лінією електропередач.

Напередодні в Міноборони повідомляли про падіння військового гелікоптера і загибель п’яти людей, що були на борту.

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