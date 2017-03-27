В Японії лавина накрила лижний курорт: повідомляють про 8 загиблих

Влада і ЗМІ Японії заявляють, що, ймовірно, вісім людей загинули внаслідок сходження снігової лавини на лижний курорт у префектурі Точіґі 27 березня.

За повідомленнями, лавина зійшла у місті Насу приблизно за 190 кілометрів на північ від Токіо.

Агентство з пожеж і катастроф повідомило, що вісьмох людей виявили без ознак життя. Представники влади Японії не оголошують про смерть людини, доки це не підтвердять лікарі. Японські ЗМІ заявляють, що ймовірно, загинули студенти, які були у туристичній групі з 60 інших студентів й інструкторів із семи шкіл.

Агентство з пожеж і катастроф повідомляє також про багатьох поранених внаслідок лавини. Рятувальні роботи тривають.