Харківська ОДА: через вибухи на військових складах в Балаклії пошкоджені 265 будівель

Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявляє, що унаслідок вибухів боєприпасів на артилерійських складах в Балаклії пошкоджені 265 будівель, зокрема 231 житловий будинок і 12 об’єктів соціальної сфери – дві школи і два дитячих садки.

«Усі 265 будівель обстежено, складено акти. Аварійні роботи (закриття віконних і дверних прорізів) виконано вже на 80%, до кінця дня плануємо їх закінчити», – сказала Світлична, яку цитує прес-служба ОДА.

За її словами, сьогодні будівельні компанії планують розпочати відновлювальні роботи покрівель, віконних і дверних прорізів.

Світлична повідомляє, що станом на 27 березня в пунктах евакуації залишалися 270 жителів Балаклійського району, на ранковому засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків НС ухвалили рішення про повернення людей додому.

Як повідомляв віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, у Балаклії зафіксовано пошкодження 243 будівель, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків, 12 об’єктів соціальної сфери, 22 об’єкти інфраструктури та промисловості.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.