Слідчий комітет Росії відкрив справу щодо 3 українських військових через обстріли на Донбасі

Слідчий комітет Росії відкрив кримінальну справу за статтею «застосування заборонених засобів і методів ведення війни» щодо трьох українських військових через обстріли на Донбасі.

«У серпні-грудні 2015 року командир роти «Карпатська Січ» 93 окремої механізованої бригади Збройних сил України молодший лейтенант Олег Куцин спільно з командиром 93 окремої механізованої бригади Збройних сил України полковником Владиславом Клочковим та іншими особами, виконуючи завідомо злочинні накази, здійснили прицільні артилерійські обстріли з важких видів озброєння об’єктів цивільної інфраструктури в населених пунктах самопроголошеної Донецької народної республіки», – йдеться у повідомленні.

У Слідчому комітеті також заявляють про причетність до подібних дій командира полку спеціального призначення «Дніпро-1» МВС України В’ячеслава Печененка, який 14 серпня 2015 року, засловами російських слідчих, здійснив обстріл Донецька.

Як вважає російське слідство, «всі ці злочини вчинені з мотивів політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі, пов’язаної з відмовою населення південного сходу України визнати легітимність чинної влади на Україні».

Українська сторона наразі не коментувала повідомлення Слідчого комітету Росії, українські військові загалом спростовують звинувачення в обстрілах мирного населення.

На початку березня голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про порушення понад ста кримінальних справ за фактом воєнних злочинів на Донбасі.

У лютому генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що в Україні за воєнні злочини покарана 41 людина, серед яких 28 – громадяни Росії. Крім того, серед підозрюваних у воєнних злочинах є 12 генералів та 2 офіцери з числа вищого командного складу Збройних сил Росії. У цих справах фігурує і радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. За даними ООН, за час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».