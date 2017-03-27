ГПУ: завершили розслідування про побиття активістів 19 січня 2014 року на колонаді стадіону Лобановського

Генпрокуратура заявляє про завершення досудового розслідування щодо епізоду затримання та побиття протестувальників 19 січня 2014 на колонаді стадіону імені Валерія Лобановського у Києві.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, кримінальне провадження розслідувалося щодо трьох колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», їх підозрюють у вчиненні 19 січня 2014 року на вулиці Грушевського катування двох людей, тобто умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій, вчинених з мотивів помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону Лобановського.

З 21 березня сторонам надані матеріали кримінального провадження для ознайомлення, додають у Генпрокуратурі.

У червні минулого року у Генпрокуратурі заявляли про затримання колишнього співробітника спецпідрозділу «Беркут», якого підозрюють у побитті учасника акції протесту на даху колонади стадіону «Динамо». Слідчі підозрюють екс-«беркутівця» у заподіянні 21 січня 2014 року середньої тяжкості тілесних ушкоджень двом учасникам акцій протесту на даху колонади стадіону «Динамо» у Києві.

19 січня 2014 року на вулиці Грушевського біля стадіону імені Лобановського в Києві почалися сутички між демонстрантами і правоохоронцями, які стояли кордоном на шляху до урядового кварталу.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули 17 силовиків.