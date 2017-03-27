У Кремлі «не згодні» із закликом Заходу відпустити затриманих під час протестів

У Кремлі заявили, що «не згодні» із закликами Держдепартаменту США і Євросоюзу відпустити затриманих під час протестів у Росії людей.
Як сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, у Кремлі не мають наміру брати ці заклики до уваги.
«Ми не можемо погодитися із цим закликом. Отже, ми в даному разі не можемо взяти цей заклик до уваги… Зобов’язання в Раді Європи не означають необхідності порушувати власне законодавство для країни», – сказав Пєсков.
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Речник Володимира Путіна також розкритикував організаторів вчорашніх акцій, заявивши, що протести були нелегальними, а організатори «провокували» учасників на «нелегальні дії».
Крім того, Пєсков також заявив, що підліткам обіцяли «винагороду» за участь у мітингах. За його словами, влада розслідує ці звинувачення.
Речник Кремля наголосив, що влада в Москві не дала дозволу опозиційному лідерові Олексієві Навальному на проведення ходи і мітингу в центрі міста і запропонувала альтернативні місця на околицях столиці Росії.
Навальний стверджує, що не було ніяких підстав для того, щоб влада відмовила у видачі дозволу на проведення акції. Крім того, за його словами, альтернативні місця для ходи запропонували пізніше, ніж цього вимагає законодавство Росії.
26 березня протестні заходи пройшли у десятках міст Росії. У них брали участь від декількох десятків до декількох тисяч людей. У Москві неузгоджена акція проходила у форматі «прогулянки» по Тверській вулиці. За різними даними, в ній взяли участь від 8 до 20 тисяч людей. Близько тисячі з них були затримані.
Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.
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