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27 Березень 2017, Київ 16:19
Новини | Міжнародні

У Киргизстані ще одного опозиціонера звинуватили в корупції

Алмамбет Шикмаматов

Алмамбет Шикмаматов

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Влада Киргизстану звинуватила в корупції ще одного лідера опозиційної партії «Ата-Мекен» («Батьківщина»), депутата парламенту Алмамбета Шикмаматова.

Державний комітет національної безпеки країни заявив 27 березня, що Шикмаматова підозрюють у шахрайстві під час його перебування на посаді аудитора Рахункової палати в 2011 році.

Згідно з повідомленням, Шикмаматову висунули обвинувачення в корупції, йому заборонено залишати межі країни.

Шикмаматов виконує обов’язки голови партії «Ата-Мекен» після того, як лідер її парламентської фракції Амурбек Текебаєв був затриманий в кінці лютого за звинуваченням в отриманні хабарів.

Соратники Текебаєва вважають, що справа сфабрикована, щоб перешкодити йому брати участь у виборах президента в листопаді цього року. Текебаєв – провідний політичний опонент президента Алмазбека Атамбаєва.

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