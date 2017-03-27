КМДА: рахунки «Київського метрополітену» арештовані з метою дестабілізації

У Київській міській державній адміністрації вважають, що рахунки комунального підприємства «Київський метрополітен» арештовані з метою дестабілізації одного з основних транспортних підприємств Києва.

«На наше глибоке переконання, це (арешт рахунків підприємства – ред.) зроблено з метою дестабілізації роботи одного з основних транспортних підприємств столиці», – сказав керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко.

Він зазначив, що арешт рахунків ставить під загрозу функціонування комунального підприємства, унеможливлює виплату заробітної плати працівникам, а також належну експлуатацію та ремонт рухомого складу.

«Ми розуміємо, що боргові зобов’язання у міста є, але перш ніж сплачувати 2 мільярди гривень з кишень киян, ми маємо чітко розібратися в законності або не законності відповідної додаткової угоди. Це принципова позиція міста», – сказав Бондаренко.

У КМДА нагадують, що 28 вересня 2016 року Господарський суд Києва ухвалене рішення, яким було частково задоволено позовні вимоги компанії «Укррослізинг» та стягнуто з КП «Київський метрополітен» загалом 774 мільйонів гривень. 31 січня 2017 року Київський апеляційний господарський суд скасував рішення першої інстанції і ухвалив нову постанову про стягнення 2 мільярдів гривень.

Як стверджують в адміністраціїз посиланням на результати проведення тимчасової контрольної комісії Київської міськради, єпрямий зв’язок ТОВ «Укррослізинг» із російською компанією ОАО «ВЕБ – лізинг», що є 100% дочірньою компанією «Внєшекономбанку» Росії.

На початку березня КМДА зверталася до Ради національної безпеки і оборони з проханням розглянути можливість введення санкцій щодо цієїкомпанії відповідно до статті 4 Закону України «Про санкції».В адміністрації очікують на застосування санкцій щодо цієї компанії.

Наразі в «Укррослізингу» це повідомлення не коментували.