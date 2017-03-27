Аваков: поліція звільнила посадовця «Укрзалізниці», якого викрали в липні 2016 року

Поліція звільнила керівника департаменту електропостачання компанії «Укрзалізниця» Валерія Людмирского, якого з метою отримання викупу у розмірі 10 мільйоні гривень викрали в липні 2016 року, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, також силовики затримали двох фігурантів справи про викрадення чиновників.

«У результаті багатомісячної складної та копіткої оперативно-розшукової роботи поліція Київської області провела блискучу операцію і звільнила Валерія Людмирського, викраденого 18 липня 2016 року. Двох фігурантів справи затримано, схованку-бункер для заручників встановлено, вилучено зброю та вибухівку», – написав Аваков на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначив, що вчора вночі в приватному будинку в селі Фастівець Київської області правоохоронці виявили підвальний бункер – приміщення явно спеціально готувалося для тривалого утримання заручників.

За даними Авакова, на даний час Людмирський перебуває в лікарні, його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

Глава МВС також додав, що кримінальне провадження перекваліфіковано на статті 189 (вимагання) і 146 (Незаконне позбавлення свободи або викрадення) Кримінального кодексу України. За даними міністра, за підозрою у причетності до викрадення затриманий громадянин Росії та громадянин України, проводяться заходи щодо розшуку й затримання організатора і замовника злочину.

Увечері 18 липня 2016 року невідомі викрали Валерія Людмирського, коли той вигулював собаку в одному з київських дворів.