Штаб: на Донеччині через підрив на вибухівці загинули 2 військових

У штабі АТО заявляють, що на Донеччині біля Новолуганського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули два військовослужбовця.

«За попередньою інформацією, під час виконання завдань, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули два військовослужбовця однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік населеного пункту Новолуганське», – йдеться у повідомленні прес-центру штабу.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей. У Міноборони повідомляли, що станом на березень від початку конфлікту на сході України загинули 2 629 українських військових, поранені – понад 9,4 тисячі.