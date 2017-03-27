Чехія вимагає звільнити демонстрантів у Росії і Білорусі

МЗС Чехії закликає владу Росії і Білорусі звільнити затриманих під час демонстрацій минулими вихідними.

«Ми уважно стежимо за сучасним розвитком у Білорусі і Росії. Закликаємо відповідні органи, щоб вони звільнили всіх затриманих громадян і поважали головні права і свободи», – мовиться у заяві МЗС Чехії, опублікованій 27 березня у Twitter.

26 березня у низці міст Росії пройшли акції протесту проти корупції, організовані опозиційним політиком Олексієм Навальним. У більшості випадків захід був не узгоджений місцевою владою. У Москві затримали близько тисячі людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу після нападу на поліцейського під час протестної акції в Москві.

У Мінську опозиція намагалася 25 березня провести святкування Дня Волі, але до оголошеного заздалегідь місця збору поруч із Національною академією наук змогли потрапити переважно журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього до тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але невдовзі були зупинені міліцією, відбулися масові затримання.

Водночас у МЗС Білорусі заявили, що дії правоохоронців під час акцій в Мінську 25 березня були абсолютно адекватними, і зауважили, що ця акція мала несанкціонований характер.