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27 Березень 2017, Київ 17:49
Новини | Події

Біля Дніпра затримали ще одну фуру з львівським сміттям – поліція

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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Біля Дніпра, на Криворізькому шосе, затримали ще одну вантажівку з львівським сміттям. Про це Радіо Свобода у понеділок повідомили в Дніпровському відділі поліції.

За даними поліції, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група, зібрано матеріал. Наразі фура зі сміттям перебуває на своєму місці: нікуди не рухається і не розвантажується, повідомили в поліції.

Водночас активіст громадської організації «Рух «Вільна доля» Вадим Мірошник заявив, що у водія фури була виявлена накладна, виписана «без номера договору та з іншими порушеннями».

«Водій зізнався, що його напарник вже раніше возив сюди такий вантаж і йому показували, де розвантажуватися. З усього можна зрозуміти, що ми маємо справу з налагодженою схемою перевезення сміття в наш регіон», – заявив Мірошник.

У неділю громадські активісти заявили про затримання у Дніпрі однієї фури з львівським сміттям. У накладній, яку показав водій тієї фури, відправником сміття значилось львівське підприємство, а одержувачем – київське. Пунктом розвантаження зазначено сміттєвий полігон «Правобережний» у Дніпрі.

Минулого тижня на Дніпропетровщині в Криничанському районі поліція виявила несанкціоноване скидання сміття зі Львова на сміттєзвалищі райцентру. За фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінльного кодексу –забруднення землі. Як поінформували в поліції, сміття привезли двома автівками з причепом.

Львівські фури з вересня 2016 року затримують на Дніпропетровщині. У кожному випадку санепідемслужба складає акти про порушення санітарних норм, а поліція супроводжує за межі області.

2016 року на Дніпропетровщині відбулась низка акцій протесту місцевих жителів проти звезення до області твердих побутових відходів зі Львова.

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