Порошенко підпише зміни до закону про е-декларації, але готовий до внесення правок

Президент України Петро Порошенко не ветуватиме зміни до закону про е-декларування і підпише їх, але готовий до подальшого внесення змін до документа, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, 27 березня Порошенко провів зустріч з громадськими активістами щодо змін до закону про е-декларування. «Глава держави наголосив на важливості підписання цього закону через необхідність врахування інтересів сотень тисяч військовослужбовців, які зараз захищають Україну від російської агресії», – йдеться в повідомленні.

«Оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією президента України, сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону», – додали в прес-службі президента.

Цю інформацію підтвердив і виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин, який був на зустрічі з президентом.

«Оскільки законопроект пріоритетно планувався як скасування декларування для військових, він, як головнокомандувач, не може на себе взяти повноваження накласти на нього вето. Так, військові з 1 квітня не мають декларуватися. Особливо ті, які в зоні АТО», – сказав він.

За словами Юрчишина, голова держави готовий внести на розгляд парламенту як невідкладні правки, які напрацює робоча група.

Минулого тижня Верховна Рада не підтримала пропозицію голови парламентського комітету з питань запобігання корупції Єгора Соболєва – він хотів скасувати ухвалений 23 березня закон про необхідність електронного декларування для антикорупційних активістів. Прихильники закону наголошують, що борці з корупцією мали б бути чисті перед законом, і в такому разі електронне декларування нічим їм не загрожує.

Комісар ЄС із питань Європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган розкритикував ухвалені Верховною Радою України зміни до законодавства про електронні декларації. «Електронні декларації повинні боротися з корупцією в державній і місцевій адміністрації, а не перешкоджати роботі громадянського суспільства. Зміни до закону про електронні декларації – це крок назад, а не вперед, і їх треба переглянути», – написав Ган.