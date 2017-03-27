ГПУ: аварію Мі-2 біля Краматорська розслідують за статтею «порушення правил польотів»

Військова прокуратура розпочала досудове розслідування обставин катастрофи гелікоптера Мі-2 поблизу Краматорська на Донеччині.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, кримінальне провадження відкрите за статтею 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів, що спричинило катастрофу літального апарату).

Близько 15:00 26 березня біля населеного пункту Малинівка Донецької області, що поблизу Краматорська, сталось падіння та загоряння гвинтокрила Мі-2, 18-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України, внаслідок аварії загинули військовослужбовці Збройних сил України – три члени екіпажу та два пасажири.

За попередніми даними, причина падіння – зіткнення з лінією електропередач.