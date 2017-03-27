Суд в Криму знову переніс розгляд апеляції щодо арешту фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму повторно переніс засідання у справі п’ятьох фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, у ході засідання мали розглянути скарги «сімферопольської п’ятірки» кримських татар на продовження арешту.

«Сьогодні з’ясувалося те, що не всі апеляційні скарги надійшли кожному з обвинувачених. З цієї причини на 29 березня 10 годин суд знову переніс судове засідання. І зараз будуть досилатися копії всім, хто не отримав їх. Як адвокатам, так і обвинуваченим», – зазначив Курбедінов.

Він додав, що засідання перенесли на прохання обвинувачуваних та їхніх адвокатів, щоб було дотримано право на захист.

«Вони (обвинувачувані – ред.) повинні говорити з цього приводу свою позицію. А їм за 10 хвилин до судового засідання в камеру принесли апеляційну скаргу і відразу вивели їх на відеоконференцзв’язок. Тому і обвинувачені говорили про те, що вони просто фізично не встигли підготуватися і не можуть свою думку висловити щодо цих документів. Також адвокати наполягали», – пояснив Курбедінов.

За його словами, іншою причиною перенесення засідання стала відсутність з поважної причини адвоката одного з фігурантів справи Едема Семедляєва.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 24 березня переніс засідання у справі п’ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» через відсутність захисників двох підсудних – Теймура Абдуллаєва і Рустема Ісмаїлова.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 березня виніс постанову про продовження запобіжного заходу п’ятьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір» Емілю Джемаденову, Узаїру Абдулаєву, Теймуру Абдулаєву, Айдеру Саледінову і Рустему Ісмайлову. Арешт продовжили до 11 червня 2017 року.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».