Посадовець «Укрзалізниці» не пов’язує своє викрадення із професійною діяльністю

Керівник департаменту електропостачання публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Валерій Людмирський заявляє, що не пов’язує своє викрадення із професійною діяльністю. Про це він заявив 27 березня у Міністерстві внутрішніх справ України.

За словами Людмирського, якого звільнили в ході спецоперації в ніч на 27 березня, викрадачі вимагали за нього 10 мільйонів євро.

«Сума не піддається жодній логіці і пов’язати її з професійною діяльністю на «Укрзалізниці» мені вкрай важко», – заявив Людмирський.

Він повідомив, що добре почувається: допомогу та повне медичне обстеження йому відразу надали медики.

«Не знаю, що там зараз відбувається на «Укрзалізниці», але є бажання повернутися до професійної діяльності, я ж нічого іншого особливо робити не вмію. Я енергетик на залізниці. Але я не знаю, що там зараз відбувається, і тому мені важко говорити про перспективи», – сказав Людмирський.

На питання щодо катування Людмирський послався на таємницю слідства, але зазначив, що його ні до чого не прив’язували, пошкоджень особливих на собі не має, «живий і здоровий».

Він також висловив вдячність співробітникам Національної поліції

За даними МВС, Людмирський перебував у полоні близько восьми місяців, його тримали в бункері в селі за 50 кілометрів від Києва. За цей час він жодного разу не виходив на вулицю до моменту звільнення.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, під час спецоперації зі звільнення викраденого силовики затримали і двох фігурантів справи про викрадення чиновників.

Увечері 18 липня 2016 року невідомі викрали Валерія Людмирського, коли той вигулював собаку в одному з київських дворів.