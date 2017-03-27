«Національний корпус» вирішив тимчасово розблокувати роботу відділень «Сбербанку»

Політична партія «Національний корпус» вирішила тимчасово розблокувати роботу відділень «Сбербанку».

«Ми ведемо війну з Росією, а не з українськими громадянами. Хоча нас дивує поведінка тих, хто на третій рік війни з Росією тримає в банках окупанта заощадження. Тому ми на короткий час розблокуємо відділення російських банків, розуміючи, що вкладниками в них, зокрема, стали звичайні громадяни. Однак звертаємося до них виявити національну солідарність із нашим загальним фронтом боротьби з агресором і одночасно врятувати свої кошти», – йдеться у заяві політичної сили.

Водночас у «Національному корпусі» заявляють про підготовку до другого етапу боротьби з російськими банками – припинення роботи всіх філій «Сбербанку Росії» в Україні.

«Національний корпус» не має наміру зупинятися на досягнутому. Ми оголошуємо про підготовку наступного етапу банківської блокади. Її масштаби розширяться до повного припинення роботи всіх філій кривавого «Сбєрбанку Росії» в Україні», – зазначається у заяві.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Причиною запровадження санкцій стало те, що материнські структури цих банків у Росії почали визнавати незаконні «документи», видані непідконтрольними Україні самочинно створеними органами на окупованих частинах Донбасу.

Після цього рішення стало відомо, що найбільший у Росії комерційний банк «Сбербанк», підконтрольний державі, розглядає варіанти якнайшвидшого виходу з українського ринку.

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.