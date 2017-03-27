Штабі: на Донбасі сьогодні загинули двоє українських військових, троє поранені

У штабі АТО заявляють, що протягом доби в зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових загинули, троє поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики сьогодні 22 рази відкривали вогонь, у тому числі з важкого озброєння.



За даними штабу, на донецькому напрямку з мінометів калібром 120 міліметрів та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли позиції українських військових біляТроїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів – біля Авдіївки та Пісків.

«Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери», – йдеться у повідомленні.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх сайтах повідомили про обстріли з боку ЗСУ околиць Донецька, Докучаєвська, селища Ясне, села Яковлівка поблизу Ясинуватої. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона минулої доби 14 разів порушила режим тиші, зокрема обстрілявшинаселені пункти Калинове, Логвинове, Лозове, Сміливе, Весела Гора.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.