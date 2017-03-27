У Росії суд заочно арештував екс-прем’єра Яценюка

У Росії Єсентукський міський суд заочно арештував колишнього українського прем’єра, лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка.

«Постановою суду щодо Яценюка заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту в зв’язку з тим, що він 21 лютого 2017 року він оголошений в міжнародний розшук», – повідомляє прес-служба суду.

Російські слідчі звинувачують Яценюка, зокрема, за статтями «участь у збройній групі (банді)», «умисне вбивство за обтяжливих обставин».

Яценюк на своїй сторінці в Facebook назвав це рішення «правовим абсурдом Росії».

У вересні 2015 року голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін заявив про нібито участь українського прем’єра Арсенія Яценюка у бойових діях у Чечні наприкінці 1994-го й на початку 1995 року. (У той час 20-річний Яценюк був студентом юридичного факультету Чернівецького університету). Сам Яценюк назвав цю заяву «клінічним діагнозом російської влади».